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Trabzonspor-Sivasspor | Sivas'ta Süper Kupa heyecanı

Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar kent meydanına kurulan dev ekrandan karşılaşmayı takip etti.

30 Temmuz 2022, Cumartesi 21:32 Son Güncelleme:
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Trabzonspor-Sivasspor | Sivas'ta Süper Kupa heyecanı

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor , Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sivasspor taraftarları, kent meydanına kurulan dev ekrandan maçı takip etti.

Maç saati öncesi Buruciye Medresesi ile Kale Cami yanında bulunan boş alana maç için Sivas Belediyesi tarafından dev ekran kuruldu. Maçın dev ekrandan canlı yayınlanacağını duyan Sivaslılar 2 saat önceden alana akın etti.

Binlerce Sivasspor taraftarı maç öncesi takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşale yakıp, halay çekti.

DHA


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