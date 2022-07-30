Trabzonspor-Sivasspor maçının oyuncusu: Andreas Cornelius
Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa karşılaşmasının oyuncusu Bordo Mavili ekibin yıldız forveti Andreas Cornelius seçildi. Danimarkalı oyuncu attığı 2 gol ile takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalin en iyi oyuncusu, BİP üzerinden belirlendi. Karşılaşmanın son dakikalarından kupa seremonisine kadar süren canlı oylamada, BİP kullanıcıları ‘Turkcell Süper Kupa’ kanalından canlı oylamada belirlenen 6 aday arasından en iyi oyuncuyu belirledi.
Maçta 2 gole imza atan Andreas Cornelius, maçın oyuncusu seçildi. Danimarkalı golcü, ödülü aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.