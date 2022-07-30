Trabzonspor-Sivasspor maçının oyuncusu: Andreas Cornelius

Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalin en iyi oyuncusu, BİP üzerinden belirlendi. Karşılaşmanın son dakikalarından kupa seremonisine kadar süren canlı oylamada, BİP kullanıcıları ‘Turkcell Süper Kupa’ kanalından canlı oylamada belirlenen 6 aday arasından en iyi oyuncuyu belirledi.

Maçta 2 gole imza atan Andreas Cornelius, maçın oyuncusu seçildi. Danimarkalı golcü, ödülü aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.