Trabzonspor - Sivasspor maçının biletleri satışta

Trabzonspor'un Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 22. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 16 Şubat 2020 Pazar günü 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt VIP Tribün – 600 TL

Batı Alt VIP Tribün – 450 TL

Batı Alt VIP Tribün – 350 TL

Batı Alt VIP Tribün – 250 TL

Kategori 1 – Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün – 150 TL

Kategori 2 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 130 TL

Kategori 3 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 110 TL

Kategori 4 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 90 TL

Güney Kale Arkası – Kuzey Kale Arkası – 45 TL

Misafir tribün – 45 TL