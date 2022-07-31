Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yıldız orta sahası Abdülkadir Ömür, çok mutlu olduklarını vurguladı. Net bir galibiyet aldıklarını ve sezona moralli başlayacaklarını dile getiren Abdülkadir, şu ifadeleri kullandı:

'Kupa almaya alıştık'

''Çok mutluyuz. Sezonu kupayla bitirmiştik, kupayla başlamak da bizim için önemliydi. İyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi bir ortamımız var. Bunu taçlandırmak istiyorduk sezona başlamadan önce. Net bir galibiyet oldu bizim için. Taraftarlarımızı mutlu edince biz de çok mutlu oluyoruz. Lige iyi başlamamızın önemli bir adımıydı bu maç. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Rıza hoca, çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir insan. Biz kupa almaya alıştık. İnşallah bunun devamı gelir diye ümit ediyorum.''

'Zor bir kura bizi bekliyor'

''Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off'tan gideceğiz. Zor bir kura bizi bekliyor. Kendimize güveniyoruz. Trabzonspor her zaman çıktığı maçlarda en iyi performansı göstermeye mahkumdur. Gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız.''





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