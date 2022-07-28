Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor , Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başlayıp teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman 5’e 2, geniş alan oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi.

Takımımız, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.