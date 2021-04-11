Trabzonspor şimdi de Tarık Çetin’e takıldı!

Trabzonspor'a rakip olan kaleciler yıldızlaşmaya devam ediyor... Hafta içindeki 1-1’lik Kayserispor karşılaşmasında 18 yaşındaki Doğan Alemder tam 11 başarılı kurtarış ile mücadeleyi tamamlarken, dün de Tarık Çetin devleşti. Gökhan Akkan kırmızı kart cezalısı olduğu için eldivenleri giyen 1997 doğumlu Tarık, her iki devrede önemli kurtarışlara imza attı. İlk yarıda Flavio ve Bakasetas’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşlarda gole izin vermeyen Tarık, 57. dakikada ise Djaniny’in yakın mesafeden kafa vuruşunda inanılmaz bir refleks ile topu çıkardı. Bu sezonki 4. lig maçına çıkan 23 yaşındaki Tarık, performansıyla tam not aldı.

Uğurcan’dan 3 kurtarış

Trabzonspor’un Milli kalecisi Uğurcan Çakır ise 3 kurtarışla maçı tamamladı. Bu sezon 12. kez bir lig mücadelesinde gol yemeyen Uğurcan ile Avrupa’nın önemli kulüpleri yakından ilgileniyor. Liverpool, Chelsea, İnter, Roma, Sevilla, Dortmund gibi ekipler, sezon başından beri Uğurcan’ı izliyor.



