Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor'da yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle moraller bozulurken, bordo-mavililer Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçını kazanarak 15 maçlık yenilmezlik serini 16'ya çıkartarak moral bulmak istiyor.

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken bu sezon ise oynadığı 3 maçı da kaybetmeyerek 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, 2010-11 sezonunda 19-34 haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalamıştı. Söz konusu dönemin ardından bordo-mavililer ilk kez 2010-11 sezonunda elde ettiği yenilmezlik serisini yakalamış oldu. Karadeniz ekibi Gençlerbirliği maçında sahadan galibiyetle veya beraberlikle ayrılması halinde 16 maçlık seriye imza atmış olacak.

206 gündür yenilmiyor

Trabzonspor 2018-19 ve 2019-20 sezonunda Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. 206 gündür Süper Lig'de yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği maçında elde edeceği puanlarla birlikte serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Evinde 6 maçtır yenilmiyor

Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sahasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibinin bu süreçte evinde oynadığı maçlar şöyle:

2018-2019

Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 4-1

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Trabzonspor - Kayserispor: 4-2

Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1

2019-2020

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)