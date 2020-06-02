Futbolculuk döneminde tam 15 yıl Fırtına'nın kalesini koruyan, teknik adamlık kariyerinde ise farklı sezonlarda olmak üzere toplam 8 yıl Trabzonspor'da görev yapan Şenol Güneş unutulmadı.

Bordo-Mavililer'in resmi sosyal medya hesaplarından şu anda A Milli Takımımız'ın hocası olan Güneş'in doğum günü kutlandı.

68 yaşına giren Şenol Güneş için yapılan paylaşımlarda, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuz'un efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş’in yeni yaşını kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.



