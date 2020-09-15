Trabzonspor sakata geldi

Yeni transfer Trondsen’in çapraz bağları koptu, bir diğer yeni transfer Marlon adalesinden problem yaşadı. Pereira da hazırlık maçında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yusuf Sarı, Hosseini ve Salih Kavrazlı da benzer sıkıntıları çekerken, son kötü haber Kamil Ahmet Çörekçi’den geldi.

Esneme ve ödem var

Marlon’un yokluğunda mecburi olarak Beşiktaş maçında sol bekte görev yapan ve sakatlanan Kamil Ahmet’in sol arka adalesinde problem var. Yapılan ilk kontrollere göre ciddi esneme ve ödem tespit edildi. Başarılı futbolcu en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.





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