Trabzonspor sahada kazandı, şimdi sıra masada! UEFA ve CAS...

Trabzonspor belki şampiyonluğu kaybetti ancak ikinci sıra da tehlikedeydi. Dün Sivasspor kazansa, Trabzonspor kaybetse, Bordo-Mavililer ikinci sırayı kaptıracaktı. Bordo-Mavililer, işi Sivas’ın alacağı sonuca bırakmadan kendisi bitirdi. Kayserispor’u son dakikalarda attığı golle 2-1 deviren Trabzonspor, 65 puanla sezonu tamamladı. Beşiktaş 62 puanla üçüncü, Sivasspor yenildiği için 60 puanla dördüncü oldu. Ancak bu ikincilik, henüz Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelmiyor. UEFA’nın verdiği 1 yıl Avrupa’dan men cezasının kalkması gerekiyor.

20-25 milyon Euro demek

Bunun için Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) 6.5 saatlik itiraz savunmasını sunan Trabzonspor Kulübü, gelecek haberi bekliyor. Eğer CAS, Trabzonspor’un cezasını kaldırırsa, Bordo-Mavililer Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak. Burada rakiplerini saf dışı bırakması halinde adını gruplara yazdıracak olan Trabzonspor, minimum 20-25 milyon Euro’luk bir gelirin sahibi olacak. Kısacası sahada işi çözen Fırtına, şimdi masada kazanmayı umut ediyor.







