Trabzonspor, sağ kanat için aradığı ismi buldu: Andros Townsend

Visca'nın sakatlığı sonrasında sağ kanat transferi yapmayı hedefleyen Fırtına, Masouras ile anlaşma sağlayamadı. Gündeme ise flaş bir isim geldi. Transferin bitimine sayılı saatler kala Everton'ın yıldızı Andros Townsend için harekât başlatıldı.

Bordo-Mavililer, Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında sağ kanatta açılan boşluğu doldurmak için yoğun bir çaba sarf etti. Uzun bir süre boyunca Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta görev yapan Georgi Masouras'ı kadrosuna katmaya çalışan Trabzonspor Yönetimi, bonservis konusunda bir türlü anlaşma sağlayamadı. Son olarak ise transferin bitimine sayılı saatler kala flaş bir isim geldi.

İlgili Haberler Trabzonspor'da Masouras transferi Ocak ayına kaldı





Bir yıllık kontratı kaldı

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen ve istediği şansı bulamayan Andros Townsend, menacerler aracılığıyla Bordo-Mavili kulübe önerildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Crystal Palace'tan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcunun, bir senelik kontratı kaldı. Bu paralelde deneyimli futbolcu da takımdan ayrılmak istiyor. Eğer Karadeniz ekibi, Everton'a teklif sunarsa transferin uygun bir bedel ile bitirilmesi hedefleniyor.

31 yaşındaki İngiliz sağ kanat, kariyeri boyunca ülkesinin dışına çıkmadı. Premier Lig'de 264 maça çıkan Townsend, 25 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.



