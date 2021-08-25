Trabzonspor, Roma’ya ulaştı

Türk Havayolları’na ait özel bir uçakla bu sabah 10.00’da Trabzon’dan Roma’ya hareket eden kafile yolculuğun ardından kamp yapacağı otele yerleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde 2-1 yenildiği maçın rövanşında Roma ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor 'un kamp kadrosu belli oldu.

Roma kamp kadrosu

Kaleciler: Uğurcan, Erce, Taha

Savunma: Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hügo, Trondsen, İsmail Köybaşı

Orta saha: Berat, A.Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus Mallı, Bakasetas, A.Ömür

Hücum: Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita, Cornelius