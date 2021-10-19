Trabzonspor rekorla zirveye yükseldi

2021-22 sezonuna oluşturduğu iddialı kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor , ilk 9 haftayı namağlup tamamlayarak zirveye yerleşti. Süper Lig ’in 9’uncu haftasında önceki gün sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ’yi 3-1 yenerek liderliğe yükselen Tr abzonspor, istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kulüp tarihinde kendine ait rekorlarını da geliştiriyor. İlk 9 haftalar itibarıyla Bordo-Mavililer, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Karadeniz ekibi, 224 gündür yenilmeyip, tarihinin en uzun kaybetmeme serisine de ulaştı.

Deplasmanda namağlup

Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda da hiç mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi; dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

61 hafta sonra

Trabzonspor, Süper Lig’de 61 hafta sonra ilk kez puan farkıyla zirvede tek başına! Fenerbahçe’yi pazar akşamı 3-1’lik net skorla deviren ve ilk sıraya yerleşen Fırtına, rakibine 2 puanlık fark attı.

Bu kez averaj değil

Bu sezon ligin 1. ve 3. haftalarında averajla lider olan Bordo- Mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 24. haftasında şimdi olduğu gibi puan üstünlüğüyle tek başına zirvedeydi. (Trabzonspor 51, Başakşehir 49 Puan)

Geçen sezon tahtı görmedi

2019- 2020’de 24. haftadan sonra, yine averajla 3 hafta daha liderliğini korumayı başaran Trabzonspor, 28. haftada yerini Başakşehir’e kaptırmıştı! 2020-2021 sezonunda 42 haftada hiç lider olamayan Bordo-Mavililer, önceki akşam tam 61 hafta sonra puan farkıyla 1. sıraya yerleşti.

Bu gurur Avcı'nın

Geçen sezon Trabzonspor’da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu. Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.3’lük puan ortalaması yakaladı.