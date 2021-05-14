Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı’nda yarın yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Trabzon’daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı. (AA)