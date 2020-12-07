Trabzonspor parolası: Erken gol

Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Bordo-Mavili cephede motivasyon yine üst düzelde. Hafta boyunca yapılan taktik idmanlarda hücum organizasyonları üzerinde duran Trabzonspor’un hocası, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda, “Takım savunmasından asla ödün vermeyeceğiz. Ve baskıyı zaman zaman hücumda başlatacağız. Golü erken bulmak bizi rahatlatır” vurgusu yaptı. Trabzospor, Sivasspor maçını da kazanıp ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiryor.