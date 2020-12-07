Trabzonspor parolası: Erken gol
Trabzonspor, Sivasspor maçınının parolasını da belirlemiş durumda. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetimindeki iki maçta da golleri ilk yarılarda bulurken, yine erkenden skor avantajını elde etmek amacında. Sivasspor karşısında da alınacak bir galibiyet Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaracak.
Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Bordo-Mavili cephede motivasyon yine üst düzelde. Hafta boyunca yapılan taktik idmanlarda hücum organizasyonları üzerinde duran Trabzonspor’un hocası, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda, “Takım savunmasından asla ödün vermeyeceğiz. Ve baskıyı zaman zaman hücumda başlatacağız. Golü erken bulmak bizi rahatlatır” vurgusu yaptı. Trabzospor, Sivasspor maçını da kazanıp ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiryor.