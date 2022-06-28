Trabzonspor Onyekuru transferinde sona geldi!

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, bordo mavililerin kendisinin yerine Henry Onyekuru’yu transfer edeceğini açıkladı. Sivasspor’da forma giyen Kayode’nin, Nijerya’nın baş- kenti Lagos’ta eşi ve menajeri Dora için düzenlediği doğum günü partisine birçok çok ünlü yıldız katıldı. Trabzonspor’dan ayrılan Anthony Nwakaeme’nin yanı sıra Henry Onyekuru ve Beşiktaş ’ın da transfer teklifi yaptığı Paul Onuachu partiye katılan tanıdık isimlerdi.

İLK KUTLAYAN BENİM

Onyekuru, mikrofonu eline alan Onuachu’nun “Hangi takıma gideceksin?” sorusuna “Türkiye’ye dönebilirim” cevabını verdi. Bunun üzerine Nwakaeme araya girerek, “Benim formamı giyecek. İlk kutlayan ben oldum” diyerek bombayı patlattı. Olimpiakos’ta beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu için bordo mavili yöneticilerin pazarlıklarda son aşamaya geldiği öğrenildi. Yunan kulübü Onyekuru için geçen sezon 4,5 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. (Türkiye)