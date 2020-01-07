Trabzonspor onun için nabız yokluyor: Marcelo Guedes

Fransa’da Lyon forması giyen Marcelo Guedes’in, geride bıraktığımız yılın son haftalarında taraftarlarla arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. Taraftarların kendisine olan olumsuz tutumu karşısında özellikle ailesinin güvenliğinden endişe eden Marcelo’nun, takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenilmişti. Tecrübeli futbolcunun, bu hafta içinde menaceriyle birlikte yönetimle masaya oturacağı ve ayrılık kararını yineleyeceği bildirildi. Sadece futbola konsantre olacağı ve mutlu olacağı bir yere gitmek isteyen Brezilyalı stopere Türkiye’den Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor’un da talip olduğu bildirildi.

Düğmeye basıldı

Son olarak Fenerbahçe’nin eski savunmacılarından olan ve Sevilla’dan kiralık olarak Atalanta’da forma giyen Simon Kjaer’de geri adım atan Bordo-Mavililer’in, Süper Ligi de çok iyi bilen Marcelo için düğmeye bastığı belirtildi. Oyuncunun, Lyon’la oturup, geleceğini netleştirmesini bekleyen Karadeniz temsilcisinin, hemen ardından önce Sambacı’yı ikna etmeye çalışacağı ve sonrasında ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Fransızlar’a yapacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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