Ligin ikinci devresinde Trabzonspor'un golcülerine nazar değmiş, Ekuban ile Nwakaeme performans olarak büyük bir düşüş yaşamıştı. Yönetim ve teknik heyet, bu iki oyuncunun üzerinde dururken milli ara öncesinde Ekuban, Ankaragücü ağlarına 2 gol bırakarak kendine gelmişti. Nwakaeme'ye ise daha iyi dönmesi adına ekstra izin verilirken, Nijeryalı yıldız çalışmalara başladı.

Patlama yapmak istiyor

Moralli olduğu görülen 32 yaşındaki oyuncunun, Sivas deplasmanında patlama yapmak istediği ve 7 haftalık suskunluğunu bozmayı hedeflediği öğrenildi. Yönetim ve teknik heyetin de aynı Ekuban'da olduğu gibi tecrübeli futbolcuya sürekli moral ve özgüven aşıladığı, yıldız oyuncuyu 'Sıra sende Nwakaeme' şeklinde motive ettiği öğrenildi.