31 yaşındaki yıldız, hafta boyunca antrenmanlarda gösterdiği performansla yüzleri güldürürken, bugün gol hasretini bitirmek istiyor. Ligde en son 8 Şubat’ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde fileleri havalandıran Nwakame, 6 maçtır suskun. Başarılı kanat oyuncusu, Sivas ağlarını sarsıp geri dönüş yapmayı hedefliyor. Fırtına’nın hocası, Nwakaeme’nin yanı sıra son Ankaragücü maçında 2 gol atan Ekuban’a da çok güveniyor. Ganalı yıldız, cezalı Djaniny ve sakat Afobe’nin yokluğunda sağ kanatta değil ileri uçta olacak.