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Trabzonspor Nwakaeme'den Sivasspor maçında patlama bekliyor

Milli arada Nijerya’ya gidip ailesini gören ve Trabzon’a oldukça moralli dönen Nwakaeme, zorlu Sivas deplasmanında Abdullah Avcı’nın en büyük kozu olacak.

03 Nisan 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Nwakaeme'den Sivasspor maçında patlama bekliyor

31 yaşındaki yıldız, hafta boyunca antrenmanlarda gösterdiği performansla yüzleri güldürürken, bugün gol hasretini bitirmek istiyor. Ligde en son 8 Şubat’ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde fileleri havalandıran Nwakame, 6 maçtır suskun. Başarılı kanat oyuncusu, Sivas ağlarını sarsıp geri dönüş yapmayı hedefliyor. Fırtına’nın hocası, Nwakaeme’nin yanı sıra son Ankaragücü maçında 2 gol atan Ekuban’a da çok güveniyor. Ganalı yıldız, cezalı Djaniny ve sakat Afobe’nin yokluğunda sağ kanatta değil ileri uçta olacak.

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