Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve en yakın takipçisine 11 puanlık fark atan Trabzonspor , son dört maçta üç puana hasret kaldı. Hücum oyuncuların performansına bakıldığında iki ismin tabelada olmaması ciddi anlamda dikkat çekiyor. Bu isimler; 6 maçtır gol atamayan Edin Visca ile 4 maçtır suskun kalan Anthony Nwakaeme... 11 golü olan Nwakaeme, Karagümrük maçında sonradan oyuna girip etkili olsa da gol kaydedemedi.

ÇOK DEĞERLİLER

Devre arasında kadroya katılan ve kısa sürede golleriyle takıma ciddi katkı veren Edin Visca'nın şu ana kadar 5 golü vardı. Ancak Boşnak oyuncu da 27. haftadaki Kayserispor maçının ardından son 6 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. Abdullah Avcı, iki ismin yokluğunu ve skorer oyununu ciddi anlamda arar hâle geldi. 9 puanlık kaybın yaşandığı son 4 maçta görüldü ki ikilinin skora katkısı ciddi anlamda Fırtına'yı rahatlatıyor. (Türkiye)