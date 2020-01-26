Trabzonspor, Nwakaeme için Tahkim’e gitti

Trabzonspor, Denizli maçında haksız şekilde kart gören yıldız oyuncusu için Tahkim’e başvurdu. Haksız yere kart gösterdiğini kabul eden Ali Şansalan, Bordo-Mavili yönetimden özür dilemişti. Trabzon kartın iptalini istiyor.

26 Ocak 2020, Pazar 10:56 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Nwakaeme için Tahkim’e gitti

Denizlispor ile oynanan kupa maçında hakem Ali Şansalan'ın haksız yere oyundan attığı Nwakaeme için Trabzonspor Yönetimi Tahkim'e başvurdu. Haksız yere kart gösterdiğini kabul eden Ali Şansalan, Bordo-Mavili yönetimden özür dilemişti. Trabzon kartın iptalini istiyor.

DÜŞÜRÜLDÜ AMA O ATILDI

Nwakaeme Denizli maçında Lopes tarafından düşürülmüştü. Şansalan, Nijeryalı yıldızı kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kartla cezalandırmış sonrasında ise oyundan atmıştı. (Takvim)

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