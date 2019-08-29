Trabzonspor nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

Trabzon, UEFA Avrupa Ligi’ne hazır... Geçen sezonu 4. tamamlayan ve tam 4 yıl sonra Avrupa bileti alan Bordo-Mavililer, gruplara kalmak adına engelleri tek tek aşıyor. Kupa 2’ye 3. Ön Eleme Turu’ndan katılan Karadeniz devi, Çek ekibi Sparta Prag ile oynadığı maçlarda sürprize izin vermedi. Çekya’da rakibiyle 2-2 berabere kalan Fırtına taraftarı önünde de Prag temsilcisini 2-1’le geçti ve adını bir üst tura yazdırdı. Bordo-Mavili ekip, Play-Off’ta ise Yunan temsilcisi AEK ile eşleşti.

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Yönetim, futbolcu, taraftar...

Sarı-Siyahlılar ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan Ekuban’ın golleri ile 3-1’lik skorla dönen Trabzonspor, rövanş maçı öncesinde büyük avantaj yakaladı. Bordo-Mavili camia da kritik maça kilitlendi. Bu akşam 20.30’da oynanacak mücadele için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Fırtına’da yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar artık AEK engelini de geçip, 5 yıl sonra Avrupa’da gruplara kalmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2014-15 sezonunda UEFA’da gruplarda mücadele etmişti.

Nasıl tur atlarız?

Bordo-Mavililer taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Fırtına, 2-0’lık mağlubiyette dahi turu geçen taraf olacak. Karadeniz ekibi ancak 3 fark ve üstü mağlubiyetlerde elenecek.



