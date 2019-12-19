Trabzonspor kupaya döndü... 3 büyük rakibinin ve Başakşehir’in takıldığı haftada eline geçen fırsatı değerlendiremeyen ve 1-0 öne geçtiği Denizlispor maçından mağlubiyetle ayrılan Bordo-Mavililer, kupa galibiyetiyle taraftarının bir nebze olsun gönlünü almak istiyor. İzmir’deki maçı 2-1’lik skorla kazanan Fırtına, bugün avantajlı şekilde Akyazı Medical Park Stadı’na çıkacak. 20.45’te başlayacak mücadele, A Spor’dan yayınlanacak. Teknik direktör Ünal Karaman, lige göre yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürmeyi düşünüyor.

Rotasyonlu kadro...

Gençlerin yanı sıra son maçta yedek kalan Ekuban, Onazi, Abdulkadir Parmak gibi yıldızlarını görevlendirecek Karaman, öğrencilerinden mutlaka galibiyet istedi. 9 sezonluk kupa hasretine bu sene son vermek isteyen Ünal Karaman, lig kadar bu kulvara da önem veriyor.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor’a bugün galibiyet ve beraberlikle tur için yetecek. 1-0’lık yenilgi halinde de yine Bordo-Mavililer turlayacak. 2-1’lik skor olursa maç uzayacak. Daha gollü yenilgilerde Altay son 16 takım arasına kalacak.

Altay'ın umudu var

1.Lig’de geçen hafta Adana Demirspor’u 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay, zorlu kupa maçı öncesi de iddialı. İzmir ekibinin yeni hocası Ali Tandoğan, 90 dakika boyunca ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Genç teknik adam, “Camiamızı en iyi şekilde sahada temsil etmeliyiz. Formanın hakkını verip sahadan öyle ayrılmalıyız. Galibiyet için var gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Biletlere ilgi yok

Son Denizlispor yenilgisi Bordo-Mavili taraftarların moralini bozdu. Bugün Medical Park Stadı’nda tribünlerin büyük bölümünün boş olması bekleniyor. Yönetim her ne kadar bilet fiyatlarında ciddi indirim yapsa da, taraftarların maça ilgi göstermediği öğrenildi. Trabzonspor’un 20.45’te Altay ile oynayacağı maçın bilet fiyatları 10 TL ile 75 TL arasında değişiyor.