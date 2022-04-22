Süper Lig'in bitimine 5 hafta var. Hala Trabzonspor , Fenerbahçe ve Konyaspor'un matematiksel olarak şampiyonluk ihtimalleri sürüyor. Ancak en büyük avantaj Trabzonspor'da! Bordo-Mavili takım kalan 5 maçta 4 puan toplarsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. İşte şampiyonluk İhtimalleri...

Trabzonspor nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller...

Trabzonspor kalan maçlar

Adana Demirspor (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)

Şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor kalan 5 maçta 4 puan daha alırsa en yakın takipçisi Fenerbahçe ve Konyaspor'un maçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Adana Demirspor ve Antalyaspor gibi iki önemli rakiple karşılaşacak Bordo-Mavililer 2 hafta öncesinde şampiyonuluğu ilan etme şansı yok.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali...

Fenerbahçe kalan maçlar

Ç.Rizespor (D)

Gaziantep FK

Beşiktaş (D)

Karagümrük

Yeni Malatya (D)

Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 11 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-Lacivertli takımın şampiyonluk şansı adeta mucizelere kalmış durumda. Trabzonspor bütün maçlarını kaybeder ve Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olur. Ayrıca Trabzonspor 4 maçını kaybeder, 1 maçta berabere kalırsa, Fenerbahçe'ye bu kez 4 galibiyet ve 1 beraberlik yeterli olacak. Puanlar eşit olursa Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında ikili averajda Bordo-Mavili takım önde olduğu için şampiyon Trabzonspor oluyor.

Konyaspor'un şampiyonluk ihtimali

Konyaspor kalan maçlar

Yeni Malatya (D)

Karagümrük

Antalyaspor (D)

Hatayspor

Beşiktaş (D)

Konyaspor Trabzonspor'un 12, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde. Trabzonspor bütün maçlarını kaybeden Konyaspor kazanırsa ve puan olarak Konyaspor Fenerbahçe'nin üzerinde olursa Yeşil-Beyazlı takımın düşük de olsa matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bulunuyor.