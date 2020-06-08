Trabzonspor, Nampalys Mendy'yi transfer etmek istiyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Nampalys Mendy için İtalyan temsilcileri Udinese ile Torino'nun da devrede olduğu belirtildi. Dış basında çıkan haberlerde, Bordo-Mavililer'in de ilgisinin oldukça ciddi olduğu kaydedildi.

08 Haziran 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor, Nampalys Mendy'yi transfer etmek istiyor

Orta saha arayışlarına hız veren Trabzonspor'da, Nampalys Mendy ısrarı devam ediyor... Obi Mikel'in ayrılığı sonrasında bu bölgedeki boşluğu doldurmak isteyen Karadeniz ekibi, Leicester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Fransız oyuncu ile temaslarını sürdürüyor. Dış basında da Fırtına'nın ilgisinin çok ciddi olduğu belirtiliyor.


Mendy'nin sezon sonunda Leicester ile sözleşmesi sona eriyor.

St.Etienne geride kaldı

İtalyan ekipleri Udinese ile Torino'nun da kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncu için Fransız temsilcisi Saint- Etienne'nin de devrede olduğu öne sürüldü. Ancak çıkan haberlerde Yeşil Siyahlılar'ın, Mendy'nin maaş talebini karşılamakta bir hayli zorlanabileceği kaydedildi.

İlgili Haberler
Nampalys Mendy kimdir, kaç yaşında? Nampalys Mendy nereli, hangi takımlarda oynadı?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...