Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep Fk'yi ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenen Trabzonspor , namağlup lider olarak yoluna devam etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 19. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Djaniny, 45. dakikada Cornelius kaydetti.

Bordo-mavililer, 13. hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 33'e yükselterek en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 7 puanlık farkı korudu.

Konuk takım Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

25 maçlık yenilmezlik serisi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 lig maçında yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet,11 beraberlik elde etti.

Gervinho unutulmadı

Trabzonsporlu oyuncular, ilk golün ardından gol sevincinde Gervinho'yu unutmadı.

Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Gervinho'nun formasını açarak gol sevincini yaşadı.

Taraftarlar, soyunma odasına giden takımı sahaya döndürdü

Trabzonspor taraftarı, maçın bitiminin ardından soyunma odasına giden takımı, tezahüratlarla sahaya döndürdü.

Bordo-mavili taraftarlar, "Şampiyon Trabzonspor" diye bağırarak takımlarına sevgi gösterilerinde bulunurken Abdülkadir Ömür, orta alana toplanan oyuncularla birlikte üçlü çektirdi.

AA