Trabzonspor - MTK Budapeşte canlı izle
Trabzonspor Antalya'da hazırlık maçında Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Budapeşte maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bordo-Mavili taraftarlar bu sorunun cevabını arıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de devre arasına moralli giren Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşıyor. Antalya'da oynanan mücadele Trabzonspor'un resmi youtube hesabından canlı yayınlanıyor. İlk hazırlık maçını Hollanda ekibi Ado Den Haag ile oynayan Trabzonspor mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün saat 17:00'de başlayan mücadele Trabzonspor Youtube Kanalından canlı yayınlanıyor.
Trabzonspor'un MTK Budapeşte 11'i...
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Batuhan, Novak, Ibanez, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
Yedekler; Arda, Muzaffer Cem, Kamil Ahmet, Murat Cem, A. Parmak, Berkay Sefa, Serkan, Oğuzhan, Ali Osman, Burak, Koray
TRABZONSPOR - BUDAPEŞTE
Trabzonspor'un Antalya kamp kadrosu...
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzafer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Novak, Ibanez, Kucka, Batuhan, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Rodallega, Ekuban, Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koral Kılınç, Oğuzhan Açıl.