Geçen sezon gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı kuracağı şampiyonluk kadrosunda takımı taşıyacak net forvetler istiyor...Bu doğrultuda ilk hedef taraftarın sevgilisi Alexander Sörloth. Ancak Bordo-Mavililer, Ekuban ve Djaniny'nin ayrılık ihtimaline karşın bir değil, iki forvet almayı planlıyor. Sörloth'un ardından Avcı'nın en çok istediği isim Sırbistan Ligi gol kralı Milan Makaric.

1 yıllık sözleşmesi var

Tecrübeli hoca, geçen sezon 27 gol, 9 asistle oynayan Sırp futbolcu için 'Mutlaka alınmalı' raporunu verdi, yönetim de Makaric'in temsilcisi Lucas Özcan Köse'yi, Türkiye'ye getirdi. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü Radnik'le 1 yıl sözleşmesinin kalması, maliyetinin de oldukça uygun olması Fırtına'nın iştahını kabartırken, taraflar arasında görüşmelerin en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

Talibi çok fakat...

Sırbistan Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan Makaric kendisi adına oldukça başarılı geçen sezonun ardından birçok takımı peşine taktı. Fransa'dan teklifler alan, ülkemizden de Beşiktaş ile Rizespor 'un ilgilendiği yıldız oyuncu için en ciddi talibin Trabzonspor olduğu öğrenildi. Makaric'in de bu ısrar ve ilgi nedeniyle şimdiden Bordo-Mavililer'e yeşil ışık yaktığı gelen haber arasında.

Atalay Özçelikli