Trabzonspor, Marko Livaja transferini bitiriyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ikinci yarıya çok daha iddialı bir kadro ile girmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer aldığı belirtilen Marko Livaja ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yunanistan basınından Sportime'ın Günebakış Gazetesi'ne dayandırdığı iddiaya göre Trabzonspor, yıllık 1.5 milyon Euro'dan Livaja ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hırvat oyuncu için AEK'dan da transfere onay çıktığı aktarıldı.

Bu sezon AEK formasıyla toplam 18 maça çıkan Livaja; 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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