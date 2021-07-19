Trabzonspor dün itibarıyla 3. etap kamp çalışmalarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde yeni sezona hazırlanan Bordo-Mavililer, Slovak süperstarı Marek Hamsik'e kavuştu. EURO 2020 öncesinde Fırtına'ya imza atarak ses getiren 33 yaşındaki futbolcu dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi, ardından soluğu Riva'da aldı.

Uğurcan ve Abdülkadir de geldi

EURO 2020'de Slovakya Milli Takımı'yla boy göstermesi nedeniyle ekstra izinli olan yıldız oyuncu, Bordo- Mavili formayla ilk idmanına da çıktı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Hamsik ayağının tozuyla topbaşı yaptı. Tecrübeli oyuncunun fit görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

Öte yandan Karadeniz devinde Hamsik'in yanı sıra A Milli Takımımız'da görev yapan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de dün kampa katıldı. Sezon başından bu yana hemen hemen ilk kez tam kadro çalışan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yüzü bir hayli güldü.