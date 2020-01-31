Trabzonspor, Manoel Messias ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde,

2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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Trabzonspor, Manuel De Costa ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.

Buna göre oyunucuya;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.

Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise;

2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.