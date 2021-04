Trabzonspor maçının yıldızı Doğan Alemdar!

Karadeniz ekibi kazanmak için her şeyi yaptığı Kayseri karşılaşmasından 1 puanla ayrıldı. Özellikle ikinci devrede oyunu tamamen rakip sahaya yıkan Fırtına'da galibiyet için her türlü risk alındı. Avcı sağ bek Hüseyin'i oyundan aldı, ofansif orta saha Yunus'u sahaya sürdü. Savunma disiplininden dahi taviz veren Bordo-Mavililer her şeye rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı!

Jeneriklik şutlar...

Rakip kaleyi şut bombardımanına tutan Fırtına, 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ı sadece 1 kez geçti. Karadeniz ekibi 28 şutun 11'inde isabet bulsa da genç eldiven tam 10 kurtarışla yıldızlaştı. Trabzonspor'a iki kez de direkler izin vermedi! 79'da Ekuban ve 85'te Baker'ın jeneriklik şutları direkten döndü. Durum böyle olunca da taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

'Bitmesi için kendimi attım'

Genç kaleci, mücadelenin ardından şunları söyledi: "Son topu kurtarınca tansiyonum düştü, şekerim düştü herhalde. Kimsenin gücü kalmadı. Bitmesi için kendimi yere attım. İnşallah kendimi geliştirerek üst seviyeye gelirim. Türkiye'nin 1 numaralı kalecisi Uğurcan ağabey de beni tebrik etti, güzel bir duyguydu."