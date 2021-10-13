Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de tüm hesaplar galibiyet üzerine kurulmuş durumda... Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Vitor Pereira'nın derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.

Pereira kariyeri boyuncu Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında toplam 22 derbi maça çıktı. Portekizli teknik adam, bu derbilerin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.

Portekizli teknik adam bu derbilerin sadece 4'ünden puansız olarak ayrıldı. Pereira, pazar günü konuk olacağı Trabzonspor'a karşı ise kariyerinde 2 kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.

Pereira bu maçların ikisinden de galip çıkmayı başardı. Fenerbahçe camiasının şu andaki tek isteği Vitor Pereira'nın derbi maçlardaki performansının pazar akşamı da devam etmesi.

(Takvim)