Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor , ikinci hazırlık maçını Slovacko ile oynayacak. İlk maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Bordo Mavililer, Slovacko engelini de aşıp 2'de 2 yapmayı amaçlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Çekya ekibi ile yapılacak özel karşılaşmada hemen hemen tüm futbolculara şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovenya Futbol Federasyonu’nun tesislerinin ev sahipliği yapacağı Trabzonspor-Slovacko hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Eren Elmalı'dan asistli başlangıç

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte’yi 2-1’lik skorla mağlup ederken, Eren Elmalı ortaya koyduğu performansla tam not aldı. Kasımpaşa’dan transfer edilen Milli sol bek, Yusuf Erdoğan’ın golünde asisti yaparken, fizik olarak oldukça hazır bir görüntü çizdi. Bir diğer yeni transfer Larsen de daha ilk karşılaşmadan kalitesini gösterdi.

Kaleci Taha alkış topladı

Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’un takımdan ayrılmasının ardından ikinci kaleci pozisyonuna geçen Muhammet Taha Tepe, Budapeşte mücadelesinde takımın en iyilerindendi. 35. dakikadaki penaltıyı çıkartan ancak pozisyonun devamında gole engel olamayan 21 yaşındaki genç eldiven, yaptığı kurtarışlarla alkış topladı. Taha bu performansını sürdürürse, Trabzonspor’da ikinci kaleci transferi gündemden kalkabilir.

Abdullah Avcı’dan takıma 'pas' uyarısı

Şampiyonluğun ardından mevcut oyununu daha da geliştirmek isteyen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor. MTK Budapeşte maçında kenardan sürekli olarak öğrencilerine pas uyarısı yapan tecrübeli hoca, antrenmanlarda da topa hakim taraf olmaları gerektiğini söylüyor ve oyunun yönünü hızlı değiştirmelerini istiyor. Avcı, lig başlayana kadar takımın temposunu artırmayı hedefliyor.

Slovenya'da barbekü partisi

Slovenya’nın Kranj kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, teknik heyet ile futbolcular barbekü partisinde bir araya geldi. Önceki gün oynanan hazırlık maçı nedeniyle sabah antrenman yapmayan oyuncular dinlenirken, akşam ise taktik program dahilinde çalıştılar. İlk etap kampını Slovenya Futbol Federasyonu’nun tesislerinde gerçekleştiren Karadeniz ekibi, 20 Temmuz’da Avusturya’da ikinci etap hazırlıklarına start verecek.