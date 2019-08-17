Trabzonspor lige iyi başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 45 sezondaki başlangıç maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 23 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa ile 2. kez

Trabzonspor, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken 2 sezon aradan sonra yine ilk hafta maçında birbirleriyle mücadele edecekler.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etmişti.

İlk hafta maçları

Trabzonspor’un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1

1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2

1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0

1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0

1978-79 Boluspor-Trabzonspor 0-0

1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0

1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1

1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1

1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1

1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1

1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0

1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0

1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1

1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0

1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0

1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0

1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor 0-2

1991-92 Trabzonspor-Samsunspor 4-1

1992-93 Trabzonspor-Sarıyer 4-0

1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1

1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1

1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1

1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0

1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor 1-3

1998-99 Trabzonspor-Gazintepspor 0-1

1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2

2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor 1-3

2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0

2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3

2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3

2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)

2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0

2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2

2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor 0-2

2011-12 Manisaspor-Trabzonspor 1-1

2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1

2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0

2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0

2015-16 Trabzonspor-Bursaspor 1-0

2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0

2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1

2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ