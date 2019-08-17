Trabzonspor lige iyi başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Trabzonspor lige iyi başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 45 sezondaki başlangıç maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 23 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa ile 2. kez

Trabzonspor, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken 2 sezon aradan sonra yine ilk hafta maçında birbirleriyle mücadele edecekler.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etmişti.

İlk hafta maçları

Trabzonspor’un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon   Maç                Sonuç

1974-75  Trabzonspor-Fenerbahçe      0-1

1975-76  Galatasaray-Trabzonspor      1-2

1976-77  Trabzonspor-Göztepe        1-0

1977-78  Mersin.İ.Y-Trabzonspor      0-0

1978-79  Boluspor-Trabzonspor       0-0

1979-80  Trabzonspor-Bursaspor       0-0

1980-81  Bursaspor-Trabzonspor       1-1

1981-82  Zonguldakspor-Trabzonspor     0-1

1982-83  Sarıyer-Trabzonspor        0-1

1983-84  Trabzonspor-Zonguldakspor     3-1

1984-85  Sarıyer-Trabzonspor        0-0

1985-86  Trabzonspor-Bursaspor       3-0

1986-87  Galatasaray-Trabzonspor      0-1

1987-88  Trabzonspor-Adana Demirspor    2-0

1988-89  Trabzonspor-Eskişehirspor     2-0

1989-90  Trabzonspor-Karşıyaka       1-0

1990-91  Karşıyaka-Trabzonspor       0-2

1991-92  Trabzonspor-Samsunspor      4-1

1992-93  Trabzonspor-Sarıyer        4-0

1993-94  Trabzonspor-Bursaspor       1-1

1994-95  Trabzonspor-Altay         3-1

1995-96  Trabzonspor-Ankaragücü      3-1

1996-97  Trabzonspor-Altay         1-0

1997-98  Kocaelispor-Trabzonspor      1-3

1998-99  Trabzonspor-Gazintepspor     0-1

1999-00  Adanaspor-Trabzonspor       1-2

2000-01  Erzurumspor-Trabzonspor      1-3

2001-02  Beşiktaş-Trabzonspor       1-2

2002-03  Trabzonspor-Fenerbahçe      0-0

2003-04  Konyaspor-Trabzonspor       3-3

2004-05  Kayserispor-Trabzonspor      0-3

2005-06  Trabzonspor-Kayserispor      2-1

2006-07  Kayserispor-Trabzonspor      1-0

2007-08  Trabzonspor-Sivasspor       0-3 (Hükmen)

2008-09  Trabzonspor-Ankaraspor      2-0

2009-10  Sivasspor-Trabzonspor       1-2

2010-11  Ankaragücü-Trabzonspor      0-2

2011-12  Manisaspor-Trabzonspor      1-1

2012-13  Kardemir K.-Trabzonspor      1-1

2013-14  Beşiktaş-Trabzonspor       2-0

2014-15  Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor  0-0

2015-16  Trabzonspor-Bursaspor       1-0

2016-17  Trabzonspor-Kasımpaşa       2-0

2017-18  Trabzonspor-Atiker Konyaspor   2-1

2018-19  Medipol Başakşehir-Trabzonspor  2-0

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ

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