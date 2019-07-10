Trabzonspor kuvvet ve kondisyon çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.00’da başlayan antrenmanda futbolcular kuvvet ve kondisyona yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Son bölümde ise pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynandı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin yanı sıra Mert Kurt, Kerem Baykuş ile Fıratcan Üzüm takımdan ayrı salonda çalıştı.

Bordo-mavililer, bu akşam 18.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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