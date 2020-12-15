Trabzonspor kupaya yedek ağırlıklı çıkacak

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 lig maçını da kaybetmeyen ve 8 puan kazanıp, kalesinde sadece 1 gol gören Bordo-Mavililer için Türkiye Kupası macerası yarın başlıyor. Kupanın son şampiyonu Trabzonspor, bu organizasyonda yine iddialı. Fırtına’nın hocası, sıkışık fikstür nedeniyle yarınki Adana Demirspor mücadelesinde farklı bir 11’i sahaya sürmeyi düşünüyor. Ligde pek şans veremediği , Flavio, Hosseini, Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet ve hatta Plaza gibi oyuncuların durumunu görmek isteyen Avcı, bunlara genç isimlerden Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Safa Kınalı’yı ekleyebilir. 5. tur maçı öncesi Trabzonspor’un en büyük avantajı ise Adana Demirspor’un sıkıntılı olması.

Forma için fırsat

Hocası Ümit Özat ile yolları ayırıp, takımın tecrübeli isimleri Volkan Şen ve Erkan Zengin’den kulüp bulmalarını isteyen Adana Demirspor ciddi bir kriz içinde. Abdullah hoca, yedek oyuncuların göstereceği performansa göre kısa vadede lig 11’ini değiştirebilir. Dolayısıyla bu isimler, tecrübeli teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.



