Süper Lig 'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play off turundan katılacak. Bordo mavili takımın rakibi bugün gerçekleşen kura çekimi ile birlikte belli oldu ve Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, "Ülke olarak ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde eleme gruplarında oynamak zorunda kaldık. Neden bu durumdayız diye çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu, ülke olarak futbolda nereye geldiğimizin en açık göstergesi. Kopenhag içlerindeki en iyi takımdı. Ancak onlara sorsanız onlar da 'Trabzon niye çıktı?' diye sorup, üzülürler. Daha önce onlarla oynadığımız talihsiz bir maç vardı, umarım bu da onun rövanşı olur." ifadelerini kullandı.