Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya’nın Krasnodar ekibini konuk edecek. Gruptaki ilk maçında İspanya’nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel’le ise 1-1 berabere kaldı. Krasnodar karşısında gruptaki ilk galibiyetini arayacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi aldı.

Peki, Trabzonspor - Krasnodar maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Krasnodar maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Trabzonspor - Krasnodar maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1’den yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Krasnodar ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira, Campi, Fernandes, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg

Bu sezonki 7. randevu

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 7. maçına Krasnodar önünde çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1’lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan’ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın, gruplara kalma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, grupta ise İspanya’nın Getafe takımına rakip sahada 1-0 yenilmiş, Basel’le de evinde 1-1’lik berabere kalmıştı.

Trabzonspor'da 3 eksik

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel’in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Avrupa’da 132. maçına çıkıyor

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 83, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 84. maç

Trabzonspor, Krasnodar maçıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 84. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 83 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 28 maçta rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 111 gole engel olamadı.

Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa’da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldı

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa’da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

En farklı yenilgi Barcelona’ya karşı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya’nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona’ya 7-2’lik sonuçla mağlup olmuştu.