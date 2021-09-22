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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bordo-mavililer, Konyaspor müsabakası öncesi son antrenmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Kafile, antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla maçın oynanacağı Konya’ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Peres, Edgar, Hüseyin Türkmen, Denswil, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsik, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny yer aldı. 

Karadeniz ekibinde Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita ise Konyaspor kafilesinde yer almadı.

TRABZON (AA)

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