Trabzonspor Süper Lig'de 20. hafta maçında Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip, son hafta mücadelesinde Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri zorlu deplasmandan 1-1'lik eşitlikle döndü. İttifak Holding Konyaspor mücadelesiyle birlikte 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Trabzonspor'da hedef 3 puan. 7 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Karadeniz ekibinin bu karşılaşma öncesi 27 puanı bulunuyor. Bordo Mavililerde cezalı oyuncu bulunmazken, Anders Trondsen'in sakatlığı sürüyor.

Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Bu arada mücadelede Abdülkadir Bitigen görev yapacak.

Trabzonspor - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan,, Edgar, Hugo (Hosseini), Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdulkerim, Ömer Ali, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

Berat Özdemir ilk kez...

Fırtına'da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan Berat Özdemir, antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmamıştı. İdmanlarda form tutmaya başlayan 22 yaşındaki oyuncunun Konyaspor karşısında 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Bordo Mavili ekip, son hafta mücadelesinde Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri zorlu deplasmandan 1-1'lik eşitlikle döndü. İttifak Holding Konyaspor mücadelesiyle birlikte 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Trabzonspor'da hedef 3 puan. 7 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Karadeniz ekibinin bu karşılaşma öncesi 27 puanı bulunuyor. Bordo Mavililerde cezalı oyuncu bulunmazken, Anders Trondsen'in sakatlığı sürüyor.

Konyaspor'da 5 sakat!

İttifak Holding Konyaspor ise, son hafta sahasında yaşadığı kaybı telafi etmek amacında. Geride kalan 19 haftada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan yeşil beyazlı ekip, evinde Göztepe karşısında 3-2'lik skorla kaybetmişti.

Konya ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Volkan Fındıklı, Alper Uludağ, Adil Demirbağ, Guilherme ve Marin Anicic'in ise sakatlığı sürüyor.