Trabzonspor kritik Galatasaray maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı çalıştı.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
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Trabzonspor kritik Galatasaray maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı çalıştı.

Antrenmanda oyuncuların, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban’ın tedavilerinin ardından koşu yaptığı, Anthony Nwakaeme’nin ise yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştığı öğrenildi. Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA



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