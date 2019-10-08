Trabzonspor kendini aştı!

Fırtına’nın milli ara öncesindeki son rakibi önceki gün Çaykur Rizespor’du. Bordo-Mavililer, müthiş bir geri dönüşe imza atarak derbiden 2-1 galip ayrılmayı başardı. Karadeniz ekibinde sezon başında Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı gibi isimlerin sakatlandı, iyi oynanan maçlarda netice alınamadı. Ancak alınan sonuçlar Trabzonspor camiasına geri adım attırmadı. Zirve yarışında iddialı konuma gelen Fırtına, 7 maçta topladığı 12 puanla, son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu. Bordo-Mavililer, 2014-15’te 8, 2015-16’da 10, 2016-17’de 7, 2017-18’de 9 ve 2018-19 sezonunda 10 puan elde etmişti.

En golcü 3.

Trabzonspor şu ana kadar sergilediği performans ile gol yollarında da başarılı bir grafik çizdi. Son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Trabzonspor, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Bu süre içerisinde 40 kez rakip fileleri havalandıran Bordo-Mavililer, 2.1 gol ortalaması da tutturmayı başardı. Öte yandan Bordo-Mavililer, 2019-2020 sezonunda da geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ardından, 13 gollü Aytemiz Alanyaspor ile birlikte ligde bu alanda kendisine 2. sırada yer buldu.

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