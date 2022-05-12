Trabzonspor kazanmaya devam ediyor: 94 milyon TL

Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , kasasını doldurmaya devam ediyor. Süper Lig'de elde ettiği galibiyetlerle kasasını dolduran Fırtına, hafta sonu da paraya para demeyecek.

Bilindiği gibi Trabzonspor, Altay ile pazar günü karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nın tam dolması halinde 94 milyon gelir elde edecek. Altay maçı biletleri 500 lira ile 4000 lira arasında değişiyor. Bordo-Mavili taraftarların Altay ile oynanacak maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor. İstanbul Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına 350 bin taraftar katılmıştı.

Trabzonspor 1 gün önce ise evinde şampiyonluk kupasına kavuşacak. TS Club satışları ve diğer gelirlerle birlikte şampiyon önemli bir gelirin sahibi olacak.

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