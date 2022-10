Trabzonspor kazandı, Monaco aşağılandı...

Trabzonspor ’un 4-0’lık Monaco galibiyeti, Fransa basını tarafından eleştirildi, aşağılandı. Özellikle, Fransız ekibinin kalecisi Alexander Nübel’in uzaklaştırmaya çalıştığı top, savunma oyuncusu Malang Sarr’a çarparak filelere gitmesi, “Şaka gibi gol” diye yorumlandı. Ünlü spor gazetesi L’Equipe, “Monaco, Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un sahasında döküldü” derken, Le Figado, “Monaco için kabus gecesi” başlığını kullandı.

'MONACO AŞAĞILANDI' BAŞLIĞI ATILDI

Boursorama, “Monaco, Trabzonspor’dan tokat yedi” diyerek sonucu okuyucularına duyururken, diğer başlıklar ise şöyle:









Foot Mercato: Monaco, Trabzonspor’da tamamen battı, Nice Matin: Monaco, Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi aldı, So foot: Monaco, Trabzonspor’da kontrolünü kaybetti ve üçüncü sıraya yerleşti.

Eurosport ise, Fransız ekibinin aldığı sonuçla ilgili, “Monaco, Trabzon’da aşağılandı” başlığını attı.

Hollanda basını da, kaleci Nübel’in hatası sonrası filelere giden top için “Sezonun en garip kendi kalesine golü Türkiye’de atıldı” yakıştırması yapıldı.

Alman basınındaki ise, “Bayern Münih’ten kiralık olarak Monaco’da oynayan Alman kaleci Nübel acayip bir hata yaptı, takımının iflasını başlatan isim oldu” satırlarına yer verildi.

Monaco’ya karşı alınan 4-0’lık sonuç, Abdullah Avcı’nın Avrupa karnesine tarihi zafer olarak yazıldı. Tecrübeli teknik adam, kariyerindeki en farklı galibiyeti gördü.





3'TEN FAZLA GOL ATTILAR

Trabzonspor’un da Avrupa tarihine geçen karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki bir grup maçında 2014 yılı Kasım ayında oynanan Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv maçından bu yana ilk kez rakibine 3’ten fazla gol attı.

"FİNAL DEĞİL AMA"

Trabzonspor’un başarılı isimlerinden Bakasetas, Monaco karşısında kalitelerini ortaya koyduklarını söylerken, Beşiktaş maçında da kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Derbilerin her zaman önemli olduğunu dile getiren Bakasetas, “Her zaman özel maçlardır. Taraftarlar için, kulüp için, teknik ekip ve oyuncular için her zaman önemlidir ama bir final maçı oynamayacağız. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi oyunumuzu sergileyip, her zaman olduğu gibi bu haftada da sahaya kazanmak için, 3 puan için çıkacağız” ifadelerini kullandı.