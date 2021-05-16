Trabzonspor kazandı Gençlerbirliği küme düştü

Ligin son haftasında Bordo-Mavililer, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, sezona galibiyet ile veda etmeyi umuyordu. Başkent temsilcisi ise Karadeniz ekibini devirip, Kayserispor'un ise Fenerbahçe karşısında alacağı bir yenilgi ile ligde kalmayı umuyordu. İlk yarıda baskın taraf olan Trabzonspor, 45'te Bakasetas'ın pasında Ekuban'ın şık vuruşu ile devreyi 1-0 önde kapattı. Konuk ekip, ikinci yarıda üst üste ile pozisyonlara girdi ve Ayite ile skora dengeyi getirdi. Maçın son bölümüne kadar 2 golü VAR'a takılan, 1 topu direkten dönen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Afobe ile zafere uzandı.

Gençler 4. kez düştü!

87'de sahneye çıkan İngiliz golcü, oyuna girer girmez takımına galibiyeti getirdi. Başkent ekibi, eğer dün kazansaydı ligde kalacaktı. Süper Lig'de toplamda 48 sezon mücadele eden Gençlerbirliği, son olarak 2017-18'de düşmüş ve 2019-20'de geri dönmüştü. Başkent temsilcisi, bu yıl da Özcan Bizati yönetiminde ligde kalmak için büyük çaba sarfetti ama başarılı olamadı. Gençlerbirliği, tarihinde 4. kez küme düştü. Bu arada Ankaragücü'nün de ligden düşmesiyle birlikte 1980-81 sezonundan sonra ilk kez Türkiye'de, Başkent'ten bir takım yer almayacak.

Çilingir Bakasetas!

Devre arası transfer döneminde Bordo-Mavililer'e katılan Anastasios Bakasetas, bu sezon attığı kritik gollerle takımına önemli puanlar kazandırmıştı. Yunan orta saha oyuncusu, dün de galibiyetin mimarlarından biri oldu. 27 yaşındaki yıldız, takımının attığı 2 golün asistini yaparken, zaferin mimarı oldu. Bu arada Bakasetas, Trabzonspor forması ile bu sezon ilk gol paslarını, son haftada verdi.