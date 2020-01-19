Trabzonspor - Kasımpaşa maç sonucu: 6-0

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo mavililerin yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ilk Süper Lig maçına çıktı.

5 DAKİKADA 3 GOL

Maçın ilk dakikaları karşılıklı tehlikeli ataklarla geçildi. Dakikalar 25'i gösterdiğinde Bordo mavililer, Jose Sosa'nın frikikten attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden yalnızca 2 dakika, 27'de durumu 2-0'a getirdi. Sağ kanattan Pereira, ceza sahasına ortasını gönderdi. Sörloth rakibinin üstünden kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Trabzonspor bu golden hemen sonra bir gol daha buldu. 29. dakikada Nwakaeme ceza sahasının sol çaprazından şutunu attı ve topu direğin dibinden ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARI KIRMIZIYLA BAŞLADI

İkinci yarının hemen başında Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 46. dakikada sağ kanatta rakibi Sörloth'u formasından çekerek faul yapan Jorge Fernandes, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Nwakaeme, sol kanattan ceza sahasına girdi. Arka direkte boş pozisyonda olan Sörloth'a pasını gönderdi, Norveçli futbolcuya sadece topa dokunmak kaldı: 4-0.

Trabzonspor gollerine devam etti. 81. dakikada Nwakaeme, ceza sahasının sağ çaprazından şık bir vuruşla kendisinin 2 takımının 5. golünü attı.

SÖRLOTH HAT-TRİCK YAPTI

Bordo mavililer, 86. dakikada Sörloth'la durumu 6-0'a getirdi. Sörloth bu golle hat-trick yaptı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Sörloth attığı 3 golle gol sayısını 15'e çıkardı ve krallıkta zirvedeki yerini korudu.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı.



