Art arda oynadığı 5 maçı kazanamayarak düşüşe geçen Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında ayağa kaldıran, attığı gol ve oynadığı futbolla 4-1’lik galibiyette büyük rol oynayan kaptan Jose Sosa, dinlenme amaçlı Basel karşısına kulübede başlamıştı.

Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 devam ederken teknik direktör Ünal Karaman, galibiyet için Arjantinli süperstarı oyuna aldı. Girer girmez oyuna hareket getiren 34 yaşındaki futbolcu, 78’de ağları sarstı ve Fırtına’yı 2-1 öne geçirdi. Ancak Trabzonspor skoru koruyamayınca, mücadele 2-2 sona erdi.

Motivasyon konuşmaları yapıyor

Kritik maçlar öncesinde dümene geçen ve sık sık arkadaşlarıyla motivasyon konuşması yapan kaptan Sosa, bu akşam da Karadeniz derbisinde takımının en önemli kozu olacak.

Beşiktaş ve Basel maçlarında fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, Rize mücadelesinde de en iyi şekilde takımına yardımcı olmaya çalışacak.