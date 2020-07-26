‘Trabzonspor kaosu kaldırmaz’

Trabzonspor’da 25 senelik üyelik süresini doldurarak Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 64 kişi, dün düzenlenen törenle belgelerini aldı. Bir konuşma yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, “Bazı şeylere siyasi anlam yüklemek doğru değil. Biraz sabredelim. Önümüzde kupa finali var. 1995-96’da, 2010-11’de şampiyonluğa oynayan takımı ve yöneticileri kaosa sürüklediğimiz için bugünkü noktalarda zorlanıyoruz. Kaostan uzak duralım. Trabzonspor yeni bir kaosu kaldırmaz” dedi.