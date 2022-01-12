Trabzonspor kalesine duvar ördü

49 puanla Spor Toto Süper Lig 'de açık ara lider Trabzonspor , savunmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ligde en yakın rakibi Konyaspor 'un son hafta mağlup olmasıyla 10 puan farkla zirvede yer alıyor.

Bordo Mavililer, 14 golle 20. hafta itibarıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, kalesinde maç başına 0,7 gol görürken kalesini adeta gole kapattı.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı tanımazken, son 4 maçta ise sadece 1 gol yedi.